Tidligere guerilla-kriger er den svenske regerings redning – og helt store hovedpine

Tyrkiets indvendinger mod svensk og finsk medlemskab af Nato er ”legitime” – og det er ikke sikkert, er der kan findes en løsning inden Nato-topmødet i Madrid i slutningen af juni.

Sådan sagde forsvarsalliancens generalsekretær, Jens Stoltenberg, under et besøg hos den finske præsident, Sauli Niinistö, i søndags. Niinistö gjorde det samtidig klart, at Finland ikke har i sinde at fortsætte processen uden Sverige, og derfor er der lagt op til et langvarigt slagsmål om de to landes Nato-medlemskab den kommende tid. En proces, som de fleste for få uger siden regnede med ville være en formalitet. Ved Stoltenbergs besøg i Sverige i mandags var meldingen den samme.