Tidligere guerillasoldat kan blive Colombias næste præsident

I Colombias parlamentsvalg viser foreløbige resultater, at venstreorienterede kandidater ser ud til at vinde flest pladser i landets Senat.

Samtidig konkurrerer de om andenpladsen i Repræsentanternes Hus.

I givet fald vil det være deres bedste valgresultat nogensinde.

Med stemmerne fra flere end 90 procent af valgstederne optalt tidligt mandag morgen dansk tid står venstrefløjens koalition, Colombias Historiske Pagt, til at vinde 17 ud af Senatets 102 pladser.

I Repræsentanternes Hus ser koalitionen ud til vinde 25 af de i alt 125 pladser. Det samme gør de konservative.

Sideløbende med parlamentsvalget søndag skulle colombianerne også stemme på deres foretrukne præsidentkandidat.

Her vandt senator og tidligere guerillasoldat Gustavo Petro som ventet venstrefløjens præsidentkandidatur.

Dermed kan den 61-årige Petro blive Colombias første venstreorienterede leder, når der er præsidentvalg til maj.

I juni 2018 tabte Gustavo Petro præsidentvalget til Iván Duque Márquez, der ikke genopstiller i år. Siden 2015 har præsidenten i Colombia kun måttet sidde en enkelt, fireårig periode.

Knap 39 millioner ud af Colombias 50 millioner indbyggere er stemmeberettigede.

Colombia har altid haft en højreorienteret præsident, men meningsmålinger viser, at Gustavo Petro har en reel chance for at vinde præsidentvalget.

Petro er tidligere guerillasoldat, tidligere borgmester i hovedstaden Bogotá og nuværende senator.

Ved præsidentvalget til maj skal han op mod blandt andre den midtsøgende Ingrid Betancourt, der søndag vandt sit partis præsidentkandidatur.

Hun blev engang holdt som gidsel af den tidligere militante oprørsgruppe Farc.

Den 60-årige Betancourt præsenterer sig selv som et alternativ til både Petro og den regerende højrefløj.

I alt seks kandidater vil kæmpe om præsidentposten ved valget den 29. maj. Hvis ingen vinder et klart flertal, bliver der holdt en anden og afgørende runde den 19. juni.

/ritzau/AFP