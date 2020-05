Tidligere indsatte i Florida får stemmeret med lovændring

Tidligere indsatte har skullet afregne gæld med retssystemet for at blive stemmeberettiget i Florida, USA.

En føderal dommer har skrottet en lov i Florida, USA, der krævede, at tidligere indsatte skulle godtgøre udgifter i forbindelse med deres retssag for at få lov at stemme.

Kendelsen baner vejen for, at flere tusinde kan registrere sig som stemmeberettiget i delstaten til præsidentvalget i november.

Den amerikanske distriktsdommer Robert Hinkle fandt, at loven var forfatningsstridig, fordi den skabte et system, hvor man "skal betale for at stemme".

For at genvinde stemmeretten måtte tidligere indsatte afregne al gæld med retssystemet. Dette var meget vanskeligt - hvis ikke umuligt - for mange tidligere indsatte, som ofte er sorte eller latinamerikanske og fattige.

- Systemet er forfatningsstridig, da det kommer til personer, der ellers ville være berettigede til at stemme. Men som simpelthen ikke er i stand til at betale de nødvendige penge, skriver Robert Hinkle i afgørelsen, der faldt søndag lokal tid.

Florida er en vigtigt delstat under præsidentvalget i USA, da den regnes som en svingstat.

Derfor kan det blive absolut afgørende for præsident Donald Trump, om han bliver genvalgt i Florida i efteråret.

Så mange som 775.000 tidligere dømte kan med lovændringen få stemmeret i delstaten, der ofte bliver afgjort med en smal margin.

Delstatens guvernør, Ron DeSantis, der støtter Trump, har mulighed for at appellere afgørelsen. DeSantis' kontor har ikke meldt ud, hvorvidt det har tænkt sig at appellere.

Det var det republikanske flertal i delstatens senat, der stemte loven igennem sidste år.

Præsidentvalget i USA finder sted 3. november, hvor republikanske Trump sandsynligvis bliver udfordret af den demokratiske tidligere vicepræsident Joe Biden.

