Tidligere Interpol-chefs kone: Kinesere er efter mig

- Vi ved, hvor du er. Sådan skulle kinesisk mand have truet hustruen til afgået kinesisk Interpol-boss.

Hustruen til den tidligere Interpol-chef Meng Hongwei, der er forsvundet i Kina, som mistænker ham for korruption, påstår, at hun har modtaget trusler over telefonen.

Konen, der ikke tør stå frem med sit rigtige navn, men kalder sig Grace Meng, er derfor kommet under politibeskyttelse i Frankrig. Her bor hun med parrets to børn.

Det er Grace Mengs første interview, siden hun stod frem og fortalte, at hun frygtede for sin mands skæbne.

Meng Hongwei er kinesisk statsborger og blev valgt som chef for Interpol for to år siden. Samtidig har han været viceminister for offentlig sikkerhed i Kina.

Han har været savnet siden slutningen af september, hvor han rejste til Kina, der mistænker ham for at have taget imod bestikkelse. Søndag oplyste Interpol, at han træder tilbage fra topposten i det internationale politisamarbejde.

Grace Meng afviser, at hendes mand skulle have modtaget bestikkelse. Hun er villig til at fremlægge sine bankoplysninger, hvis det kan hjælpe med at frifinde ægtefællen.

Hun frygter, at hun selv er "i stor fare", fordi hun nægter at tie stille i sagen.

Grace Meng siger, at hun har modtaget et truende opkald på sin mobiltelefon. I den anden ende af røret var en mand, der snakkede kinesisk.

- Han sagde: "Du skal lytte, men ikke tale. Vi er kommet her i to hold. To hold bare for at holde øje med dig. Vi ved, hvor du er".

En anonym kilde i det franske retsvæsen bekræfter, at landets politi undersøger en trussel mod hustruen. Det er dog endnu ikke slået fast, at der virkelig er sendt kinesere til Lyon for at holde øje med Grace Meng.

Den sidste kontakt hun har haft med sin mand skulle være den 25. september. Her modtog hun en kort besked, hvor han fortalte, at han var i fare. Den blev efterfulgt af en besked med en emoji, der forestiller en kniv.

Kina afviser, at der skulle være noget fordækt ved undersøgelsen af Meng Hongwei.

/ritzau/AP