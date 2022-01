Tidligere iværksætterstjerne kendt skyldig i svindelsag i USA

Et nævningeting i USA har mandag fundet den tidligere iværksætterstjerne Elizabeth Holmes skyldig i en sag om svindel.

Hun er blevet fundet skyldig i 4 ud af 11 anklagepunkter. Hun er blandt andet kendt skyldig for at have svindlet investorer bevidst.

Holmes stiftede firmaet Theranos i 2003. Sagen har kastet lys over firmaets forsøg på at revolutionere laboratorietest.

Anklagere har påstået, at den 37-årige iværksætter svindlede private investorer mellem 2010 og 2015 ved at overbevise dem om, at firmaets små maskiner kunne køre en række test med bare et par dråber blod fra et fingerstik.

I al hemmelighed lænede firmaet sig op af konventionelle maskiner fremstillet af Siemens for at køre patienters test ifølge anklagere.

/ritzau/Reuters