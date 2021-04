Tidligere justitsminister i USA Ramsey Clark er død

Ramsey Clark forsvarede gennem sit liv upopulære skikkelser som Saddam Hussein og Serbiens ekspræsident.

USA's tidligere justitsminister Ramsey Clark er død. Han blev 93 år gammel.

Den ofte kontroversielle liberale politiker døde den 9. april i sit hjem i New York City, fortæller hans niece Sharon Welch til amerikanske medier. Der oplyses ingen dødsårsag.

Clark var justitsminister i 1960'erne under præsident Lyndon B. Johnson og var med til at indføre borgerrettighedslovene.

Hans ministerium stod også bag tiltalen mod den berømte børnelæge Benjamin Spock, der hjalp kritikere af Vietnam-krigen med at undgå militærtjeneste.

Clark var efter sin tid som justitsminister stærkt kritisk over for USA's udenrigspolitiske linje og endte med at forsvare Iraks tidligere præsident Saddam Hussein og Serbiens præsident Slobodan Milosevic, der var anklaget for folkedrab i Bosnien.

På trods af hans kritik af den amerikanske udenrigspolitik bad daværende præsident Jimmy Carter ham om at stå for forhandlingerne om en frigivelse af 53 diplomater, der var fanget i Iran i 1979.

Forhandlingerne mislykkedes, og Clark tog senere til Iran for sin egen regning, hvor han kaldte gidseltagningen for forståelig.

En rasende Carter truede efterfølgende med at stille ham for retten for at have overtrådt et rejseforbud.

Clark blev imidlertid rost af mange for sin kamp for menneskerettigheder, blandt andet af Amnestys leder i USA i 1990, John Healey, og af borgerrettighedsaktivisten Roy Wilkins.

Clark stillede op til det amerikanske Senat to gange for New York. Han udtalte senere, at det var godt, at han ikke vandt, fordi han troede, han ville have kedet sig.

Blandt dem, der sørger over hans død, er den palæstinensiske politiker Hanan Ashrawi og den cubanske præsident Miguel Díaz-Canel.

Sidstnævnte skriver på Twitter, at Clark i sit liv fordømte den "store uretfærdighed, der blev begået mod hans land over hele verden".

/ritzau/AFP