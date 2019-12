Tidligere kampagneleder for Trump slipper med mild straf

Rick Gates, næstformanden for Trumps kampagneorganisation, får rabat for at samarbejde med særlige anklager.

En føderal domstol i USA idømmer Rick Gates, en af præsident Donald Trumps tidligere kampagneledere, tre års betinget fængsel. 45 dage skal afsones i fængsel.

Han er dømt for at konspirere mod USA og for at lyve over for FBI, men slipper billigere for at have samarbejdet om at få to andre fremtrædende Trump-folk, Paul Manafort og Roger Stone, dømt.

47-årige Gates erkendte sig skyldig i februar 2018. Det var på grundlag af sigtelser fra den særlige anklager Robert Mueller.

- Jeg ønsker over for denne domstol at udtrykke, at jeg accepterer det fuldstændige ansvar for mine handlinger, der har ført mig hertil, sagde Gates, inden at straffen blev læst højt ved en distriktsdomstol i Washington.

- Jeg fortryder virkelig de fejltagelser, som jeg har begået.

Gates er en af præsidentens tidligere forretningspartnere. Han blev næstformand for Trumps kampagneorganisation i 2016.

Ud over betinget fængsel, og 45 dages ubetinget fængsel skal han udføre 300 timers samfundstjeneste og betale en bøde på 20.000 dollar.

/ritzau/Reuters