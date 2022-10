Tidligere kansler Angela Merkel får FN's flygtningepris

Ved at hjælpe mere end en million flygtninge til at overleve viste Angela Merkel stort moralsk mod, siger FN.

Tysklands tidligere forbundskansler Angela Merkel får FN's flygtningepris.

Det oplyser flygtningeorganisationen UNHCR i en pressemeddelelse.

- Ved at hjælpe mere end en million flygtninge til at overleve og genopbygge deres liv viste Angela Merkel stort moralsk og politisk mod, siger FNs højkommissær for flygtninge, Filippo Grandi.

Tyskland tog imod 1,2 millioner flygtninge og asylsøgere i 2015 og 2016. Langt de fleste var syrere.

Artiklen fortsætter under annoncen

Merkel, som var tysk forbundskansler i årene 2005-2021, sagde dengang at "der slet og ret var tale om et humanitært imperativ".

FN's prisuddelingskomité roser Merkels lederskab, mod og medfølelse. Også hendes rolle i den kollektive tyske indsats ved modtagelsen og integreringen af flygtninge får ros med på vejen.

– Wir schaffen das (Vi klarer det), erklærede Merkel 31. august 2015 - et citat, som siden blev et symbol for Europas håndtering af krisen.

Prisen er en international hædersbevisning. som blev oprettet i 1954 for at hædre individer eller organisationer, som har gjort en særlig indsats for flygtninge og fordrevne.

Den udgøres af en medalje og 150.000 dollar, som går til et formål udvalgt af prismodtageren.

Prisen er opkaldt efter nordmanden Fridtjof Nansen, som blev kendt for sin store indsats for flygtninge efter Første Verdenskrig. Han var den første højkommissær for flygtning i FN's forløber Folkeforbundet.

Første modtager af prisen var USA's tidligere førstedame Eleanor Roosevelt.

/ritzau/Reuters