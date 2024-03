Tidligere kryptokonge får 25 års fængsel for svindel

Den tidligere kryptokonge Sam Bankman-Fried, som er stifter af den konkursramte kryptobørs FTX, er idømt 25 års fængsel for svindel.

Det fastslår dommer Lewis Kaplan torsdag ved en en domstol i New York.

I november brugte et nævningeting blot fem timer på at nå frem til beslutningen om at finde ham skyldig i i alt syv anklagepunkter om blandt andet svindel i forbindelse med kryptobørsens kollaps.

- Han vidste, at det var forkert, sagde dommer Kaplan, før dommen blev afsagt.

- Han vidste, at det var kriminelt. Han fortryder, at han tog et meget dumt sats vedrørende sandsynligheden for at blive fanget. Men han kommer ikke til at indrømme en eneste ting, hvilket han har ret til.

Sam Bankman-Fried grundlagde FTX i 2019 og gjorde det til en af de største børser for kryptovalutaer.

I slutningen af 2022 gik FTX konkurs med et brag, og Bankman-Frieds personlige formue blev decimeret.

Tre tidligere nære partnere til Bankman-Fried fortalte undervejs i retssagen, at Bankman-Fried instruerede dem i at tage midler fra kunder i FTX og overføre dem til hedgefonden Alameda Research for at dække tab.

Ved torsdagens strafudmåling risikerede Bankman-Fried op til 110 års fængsel. De føderale anklagere havde sagt, at de gik efter en dom på 40 til 50 år.

Den tidligere kryptokonge har før strafudmålingen sagt, at han vil anke dommen.

Bankman-Frieds forsvar argumenterede for en dom på mindre end fem og et kvart år.

Over for dommeren erkendte FTX-stifteren torsdag, at "kunder havde lidt" i løbet af kollapset.

- Det ønskede jeg overhovedet ikke at forklejne. Jeg tror også, at der er nogle ting, som har manglet i det, som jeg har sagt i løbet af processen, og det beklager jeg, sagde han.

Om sine ansatte og kolleger i FTX sagde Bankman-Fried til dommeren:

- De lagde meget af sig selv i det, og jeg smed det hele væk. Det plager mig hver eneste dag.

