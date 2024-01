Tidligere kupleder vinder omstridt valg i Comorerne

Præsidenten i øgruppen Comorerne i det indiske Ocean, den tidligere kupleder Azali Assoumani, er blevet genvalgt i den første runde af et valg, som ifølge oppositionen var præget af svindel og uregelmæssigheder.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Der var lav valgdeltagelse ved valget, der blev afviklet søndag.

Det officielle resultat, der er blevet offentliggjort tirsdag, viser, at Assoumani fik 62,97 procent af stemmerne i første valgrunde. Han er dermed genvalgt, og en anden valgrunde er overflødig.

Adskillige oppositionspolitikere havde opfordret til en boykot af valget, hvor fem forskellige kandidater udfordrede den 65-årige Assoumani.

Præsidenten sagde under valgkampen, at han var sikker på at blive genvalgt med over halvdelen af stemmerne allerede i første runde.

- Det vil spare tid og penge, hvis jeg vinder i første runde, sagde han, mens oppositionspolitikere klagede over svindel med valgurnerne adskillige steder.

Assoumani kom første gang til magten ved et kup i 1990 og vendte tilbage til præsidentposten i 2016. Under valgkampen lovede han bedre veje og hospitaler.

Flere kritikere af hans regime er fængslet eller sendt i eksil.

Præsidentens ærkerival og meget populære forgænger på præsidentposten, Ahmed Abdallah Sambi, blev i 2022 idømt livsvarigt fængsel for landsforræderi.

Rapperen Cheikh MC kalder valget for et farligt spil, som kan eksplodere.

Mange vælgere siger, at de ikke fik stemt, fordi der ikke var udsendt valglister.

Næsten 340.000 mennesker kunne stemme ved valget i det overvejende muslimske ørige, som opnåede selvstændighed fra Frankrig i 1975. Op mod halvdelen af befolkningen lever ifølge Verdensbanken under fattigdomsgrænsen.

Comorerne, der ligger mellem Madagaskars nordspids og det afrikanske kontinent, har omkring 900.000 indbyggere.

Det anslås, at 300.000 af indbyggerne er emigreret til Frankrig i de senere år.

De fleste af øerne i øgruppen er små koralrev, mens de tre hovedøer er af vulkansk oprindelse og udgør hovedparten af arealet.

