Tidligere læge får 24 års fængsel for at deltage i folkedrab i Rwanda

En tidligere læge fra Rwanda er natten til onsdag blevet kendt skyldig i at have deltaget i folkedrabet i det afrikanske land i 1994 ved en fransk domstol.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

68-årige Sosthene Munyemana, som manden hedder, er blevet idømt 24 års fængsel for folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og deltagelse i at forberede disse forbrydelser.

Han er den sjette mistænkte, som har stået overfor en retssag i Frankrig vedrørende folkedrabet i 1994.

Der bliver stadig forsket i, hvor mange civile der mistede livet, men det estimeres, at 800.000 tutsier og moderate hutuer blev dræbt i løbet af 100 dage i Rwanda i 1994.

Sosthene Munyemana, der er tidligere gynækolog, blev i 1995 anklaget for at deltage i folkedrabet. Retssagen mod ham har varet seks uger.

Da dommen blev afsagt forholdt Sosthene Munyemana sig passiv. Hans advokater sagde, at de ville anke dommen og kaldte den uacceptabel. Ifølge advokaterne havde Munyemanas forsvar efterladt plads til tvivl.

Den offentlige anklager havde anmodet om en dom på 30 år, da han hævdede, at "summen" af den anklagedes valg viste "egenskaberne hos en folkemorder".

Sosthene Munyemana var anklaget for at hjælpe med at udarbejde et støttebrev til midlertidige regering, som opmuntrede til massakren på tutsierne.

Han blev også anklaget for at hjælpe med at sætte vejspærringer op, for at samle folk og holde dem under inhumane forhold på regeringskontorer, før de blev dræbt i området Butare i det sydlige Rwanda.

Under retssagen nægtede Munyemana sig skyldig i anklagerne. Han hævdede, at han havde været en moderat hutu, der havde forsøgt at redde tutsier ved at tilbyde dem at søge tilflugt på regeringskontorerne.

Da dommeren læse højt af dommen lød det, at Sosthene Munyemana var en del af en gruppe, der "forberedte, organiserede og styrede folkedrabet på tutsierne".

Munyemana var tæt på Jean Kambanda, som var premierminister i Rwanda under folkedrabet.

Jean Kambanda er siden blevet idømt livstid ved den FN-støttede Internationale Krigsforbryderdomstol for Rwanda (ICTR) for sin rolle i folkedrabet.

