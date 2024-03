Regering lider foreløbigt valgnederlag i Slovakiet

Tidligere udenrigsminister Ivan Korcok har lagt sig i spidsen i første runde i lørdagens præsidentvalg i Slovakiet.

Det viser en række prognoser, efter at 94 procent af stemmerne ifølge Slovakiets nationale statistikbureau er blevet optalt.

Da ingen kandidater ifølge prognoserne har fået et flertal bag sig, skal slovakkerne ud i en anden valgrunde for at afgøre vinderen.

I anden runde skal Korcok formentlig op mod parlamentets formand, Peter Pellegrini.

Pellegrini, leder af det næststørste parti i premierminister Robert Ficos regering, var på forhånd udpeget som favorit. Men Korcok har ifølge prognoserne indtil videre fået flere stemmer.

Slovakkerne har stemt om efterfølgeren til Zuzana Caputova, som i 2019 blev landets første kvindelige præsident.

Čaputová, som hårdnakket har bakket op om nabolandet Ukraine, har ikke stillet op til genvalg.

Fico og hans allierede har fået kritik for ikke at være hårde nok mod Rusland, der 24. februar 2022 invaderede Ukraine.

Pellegrini har udtalt, at en løsning af konflikten mellem Ukraine og Rusland ikke skal findes på slagmarken.

Korcok og andre kritikere har beskrevet det som et knæfald for Rusland, der har besat store dele af Ukraine.

Korcok har med 94 procent af stemmerne optalt fået opbakning fra 41,2 procent, mens 37,9 procent har sat kryds ved Pellegrini.

Meningsmålinger foretaget før lørdagens valg viser dog, at Pellegrini står til at vinde et direkte opgør mod Korcok.

I Slovakiet er præsidenten som statsoverhovedet den officielle repræsentant for landet og står i spidsen for de væbnede styrker. Præsidenten udpeger desuden premierministeren og regeringen efter parlamentsvalg.

Præsidentposten er dog en primært ceremoniel post, og den udøvende magt ligger hos landets regering.

Anden runde af valget afholdes efter planen 6. april.

