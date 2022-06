Tidligere minister om Trump: Han var afkoblet fra virkeligheden

Flere toprådgivere forsøgte at fortælle den tidligere præsident Donald Trump, at hans påstande om valgsvindel var fejlagtige og ikke ville føre til en omgørelse af hans valgnederlag i 2020.

Men Trump ville ikke lytte.

Det fremgår af vidneudsagn under den anden høring i det kongresudvalg, der efterforsker stormen mod Kongressen 6. januar 2021.

Både tætte rådgivere og familiemedlemmer er kommet med vidneudsagn.

Flere har fortalt, at de sagde direkte til Trump, at hans gentagne påstande om valgsvindel var uden hold i virkeligheden.

Påstandene omhandlede blandt andet "en mistænkelig kuffert" med falske stemmesedler, en lastbil med stemmesedler til Pennsylvania og chips installeret i stemmemaskiner.

Tidligere justitsminister William Barr fortalte via video om sine oplevelser med præsidenten:

- Jeg tænkte, hold da op, hvis han virkelig tror på det her, så er han blevet afkoblet fra virkeligheden, sagde Barr.

Den tidligere minister var længe blandt Trumps loyale støtter. Men han fik angiveligt nok under Trumps sidste tid som præsident.

I sit vidneudsagn afviste Barr Trumps påstande efter valget som "rent vrøvl" og "vanvittig" tale.

- Der var aldrig tegn på, at han var interesseret i egentlige fakta, sagde Barr til kongresudvalget.

Et af mandagens imødesete vidner var Bill Stepien, Trumps tidligere kampagnechef.

Han forklarede, at han på valgnatten anbefalede Trump ikke at erklære sig for valgets sejrherre, som den tidligere præsident endte med at gøre.

- Han syntes, at jeg tog fejl. Det fortalte han mig. Og de ønskede at gå i en anden retning, forklarede Stepien på en videooptagelse.

Den tidligere kampagnechef skulle have været til stede selv ved høringen. Men han aflyste i sidste øjeblik, da hans hustru begyndte at få veer.

De offentlige høringer i 6. januar-udvalget gik i gang natten til fredag dansk tid.

Her fortalte datter af ekspræsidenten Ivanka Trump, som tjente som rådgiver i Trump-regeringen, at hun heller ikke var overbevist af sin fars argumenter.

Den første høring blev set af næsten 20 millioner amerikanske seere i bedste sendetid.

Udvalget vil til bunds i, hvad der skete, da hundredvis af tilhængere af den afgående præsident med vold trængte ind i kongresbygningen i Washington D.C. den 6. januar 2021.

/ritzau/Reuters