Medie: Tidligere norsk statsminister tiede om ægtemands aktiehandler

Den tidligere norske statsminister Erna Solberg modtog ugen før det norske lokalvalg en liste med aktiehandler, som hendes ægtemand havde foretaget.

Det fortalte hun dog ikke vælgerne før efter valget i midten af september.

Det skriver det norske medie VG.

Det er mediet E24, som i flere artikler har skrevet, at Solbergs mand, Sindre Finnes, købte og solgte aktier i flere selskaber, mens hans ægtefælle var statsminister. At han kan have sikret sig fortrolige oplysninger gennem sin kone.

VG skriver mandag, at mediet E24 skulle have forelagt Erna Solberg, der er formand for det konservative parti Høyre, listen over flere af ægtemandens aktiehandler, som både hun og det norske statsministerium ikke var bekendt med en uge før valget.

Ifølge mediet er det i strid med, hvad hun fortalte vælgerne og pressen op til kommunalvalget.

Der lød det, at hun og statsministeriet var bekendt med, hvilke selskaber Finnes investerede i og dermed kunne vurdere hendes habilitet i sager.

Der er i det norske parlament, Stortinget, regler for, hvad ægtefæller og familier må investere i, og det følges af et kontroludvalg.

Kontroludvalget havde allerede advaret Finnes mod visse typer kortsigtede investeringer. Advarsler, som han ignorerede.

Hendes konservative parti har fredag offentliggjort en liste over ægtemandens aktiehandler i perioden. De viser, at han foretog cirka 3600 aktiehandler. Solberg antyder, at ægtemanden har løjet over for hende.

Solberg selv siger, at hun er sikker på, at han ikke har fået insiderviden gennem hende. Men hun vil ikke udelukke, at der i deres statsministerbolig har ligget papirer, hvor han kan have fået nys om ting.

Hun siger, at manden har tjent 1,8 millioner norske kroner på sine aktiehandler, mens hun var statsminister fra 2013 til 2021.

VG har fået en kommentar fra Erna Solbergs presserådgiver, Cato Husabø Fossen, der siger, at med hvad de ved i dag, ville Solberg have ønsket, at hun havde bedt sin mand om en fuldstændig oversigt over handlerne tidligere.

Han henviser igen til, at Finnes har talt usandt overfor Erna Solberg.

