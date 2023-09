Tidligere oprørere anser sig for at være i krig med Malis junta

En sammenslutning af tidligere oprørsgrupper i det nordlige Mali siger mandag, at de betragter sig som værende "i krigstid" med den regerende junta i landet.

Det skriver de tidligere oprører fra sammenslutningen Coordination of Azawad Movements (CMA) i en erklæring ifølge nyhedsbureauet AFP.

Regionen har oplevet en genopblussen af spændinger i de seneste uger.

Ifølge AFP er spændingerne delvist udløst af den forestående tilbagetrækning af fredsbevarende FN-styrker i Mali.

CMA ønsker uafhængighed fra den maliske stat.

De opfordrer i erklæringen indbyggerne i landets nordlige Azawad-region til at "gå i felten for at bidrage til krigsindsatsen".

I erklæringen lyder det videre, at sammenslutningens formål er "at forsvare og beskytte deres hjemland og dermed genvinde kontrollen over hele territoriet".

Militæret i Mali overtog magten i landet ved et kup i 2020. Det blev efterfulgte at endnu et militærkup i 2021.

En FN-missionen på 13.000 styrker blev tidligere i år beordret til at forlade landet efter krav fra Malis regerende junta. Franske tropper forlod landet i 2022.

FN's fredsbevarende styrker har indtil 31. december til at forlade det vestafrikanske land.

FN har haft fredsbevarende styrker i landet i et årti i et forsøg på at stabilisere landet i en periode præget af separatistiske og jihadistiske oprør.

/ritzau/AFP