Tidligere pakistansk premierminister tiltalt for svindel

Nawaz Sharif gik af som premierminister i juli, efter at Pakistans højesteretsdomstol diskvalificerede ham.

Pakistans tidligere premierminister Nawaz Sharif risikerer at komme i fængsel, efter at han torsdag er blevet tiltalt for svindel af en antikorruptionsdomstol.

Domstolen har også tiltalt Sharifs datter og hendes mand.

Både far og datter har kaldt anklagerne mod dem for en konspiration. De erklærer sig alle tre ikke skyldige.

67-årige Nawaz Sharif trådte tilbage i juli. Det skete, efter at den pakistanske højesteretsdomstol diskvalificerede ham.

Men Sharif, der har været premierminister ad flere omgange, har fortsat en magtposition i det pakistanske regeringsparti.

Sharif selv var ikke til stede i retslokalet, fordi han er i Storbritannien, hvor konen modtager kræftbehandling.

Men datteren Maryam var der.

- Det her vil gå over i historien som en parodi på retfærdighed, sagde hun.

Uden for retten antydede datteren, at militæret kan tænkes at blande sig i den juridiske proces.

Hun sagde, at retssagen var "en gentagelse fra 1999". Det var året, hvor hendes far blev væltet af premierministerpinden af den tidligere hærchef Pervez Musharraf i et militærkup.

Det er uklart, om hun sammenlignede retssagen med kuppet, eller anklagerne om korruption, som Pervez Musharraf kom med.

Sharifs diskvalificering tidligere på året har at gøre med de såkaldte Panama-papirer, der blev lækket i 2016.

Papirerne indeholder titusinder af konti og selskaber, der mistænkes for at være brugt til skatteunddragelse. Her dukkede navne på Sharifs familiemedlemmer op.

Sharif skal angiveligt have hvidvasket penge fra den pakistanske stat tilbage i 1990'erne. Her sad han ved magten ad flere omgange.

Her skal pengene være blevet brugt til at købe lukrative lejligheder i London.

Siden er lejlighederne overført til Sharifs sønner, der altså stod nævnt i Panama-papirerne.

Den fyrede premierminister har afvist anklagerne.

Da Sharif gik af i juli, var det tredje gang, han måtte forlade sin post før tid.

Første gang blev han fyret af landets daværende præsident, efter at han blev beskyldt for svindel. Og i 1999 blev han som nævnt væltet i et militærkup.

I det hele taget findes der ikke en pakistansk premierminister, der har formået at blive siddende i en hel femårig periode.

De fleste er blevet fældet af landets militær. Andre er blevet væltet af deres eget parti - eller er ligefrem blevet snigmyrdet.

/ritzau/