Tidligere partisan er favorit ved præsidentvalg i Colombia

I det splittede sydamerikanske land Colombia er favoritten ved søndagens præsidentvalg en tidligere partisan, Gustavo Preto.

Den venstreorienterede Preto ser i målinger ud til at have gode kort på hånden som afløser for en upopulær konservativ præsident.

Men det bringer næppe den 62-årige Petro helt ind i præsidentpaladset. Det vil kræve, at han får mindst 50 procent af stemmerne i første valgrunde. Og det anses ikke for sandsynligt.

Men det tidligere medlem af partisanbevægelsen M-19 har i målinger vedvarende fået cirka 40 procent.

Artiklen fortsætter under annoncen

I anden valgrunde, der finder sted 19. juni, ser hans chancer lovende ud.

Han er tidligere borgmester i hovedstaden Bogota og har været kendt i Colombias politiske liv i i mange år. Han blev fanget af militæret i 1985 og gjorde op med M-19 i 1990.

Han har under valgkampen lovet at gøre noget ved den enorme ulighed og at sikre frie universiteter. Men også at bremse udvindingen af olie og gas.

- Jeg er her på grund af de forslag, som han tilbyder unge mennesker, lød det tidligere på måneden, da 24-årige Viviane Muete deltog i et valgmøde i Fusagasugá for Petro.

Hun fortalte nyhedsbureauet Reuters, at hun ikke altid har haft penge nok til at få en uddannelse. Det tror hun, at hun kan blive sikret med Petro som præsident.

Petros nærmeste udfordrer ventes at blive Federico Gutierrez. Højrekandidaten er borgmester i Colombias næststørste by, Medellin.

Gutierrez støttes af flere af de traditionelle partier på højrefløjen. Han ses som den naturlige afløser for den nuværende præsident, Ivan Duque.

Duque vandt i 2018 anden valgrunde af præsidentvalget over Petro. Han forlader embedet som en dybt upopulær mand, der ikke har formået at rette op på nogle af de åbenlyse sociale skævheder i et land, der i mange år har været kendt for sine oprørsbevægelser og narkosmugling.

Cirka 40 procent af landets 50 millioner indbyggere lever i fattigdom. Landet har en af de skæveste fordelinger af indkomster i verden.

/ritzau/