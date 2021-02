Tidligere partisanleder fra Uganda dømt for krigsforbrydelser

Dominic Ongwen, leder af Ugandas berygtede partisangruppe Herrens Modstandshær, er dømt ved domstol i Haag.

Den Internationale Straffedomstol i Haag i Holland har torsdag fundet den tidligere kommandant for Ugandas berygtede partisangruppe Herrens Modstandshær (LRA) skyldig i forbrydelser mod menneskeheden.

Anklagerne mod Dominic Ongwen, som er en af Afrikas værste krigsforbrydere i nyere tid, omfatter drab, tortur, massevoldtægter, sexslaveri og bortførelser af børn, der blev tunget til at være soldater.

Anklageskriftet mod Ongwen omfattede 70 forhold om krigsforbrydelser i forbindelse med angreb på flygtningelejre i det nordlige Uganda mellem 2002 og 2005. Han er blevet fundet skyldig i 61 af anklagepunkterne. Hans straf vil blive afsagt på et senere tidspunkt.

Herrens Modstandshær er blevet beskrevet som en "blodig kult".

Den bliver beskyldt for at have dræbt omkring 100.000 mennesker og bortført 60.000 børn i de knap 30 år, bevægelsen hærgede i fem central- og østafrikanske lande.

Ongwen blev som dreng selv bortført af LRA.

- Der er ingen grunde til at frakende Dominic Ongwen noget af skylden for de forbrydelser, som han er dømt for. Hans skyld er blevet slået fast uden den mindste tvivl, sagde den ledende dommer, Bertram Schmitt.

Ongwen er også dømt for at have påtvunget syv kvinder graviditet.

- Som følge af den seksuelle og fysiske vold og de levevilkår, som de blev underkastet, blev de bortførte piger og kvinder udsat for fysiske og mentale lidelser, som man dårligt kan forestille sig, sagde Schmitt.

Ongwen gav ordre til mange drab og bortførelser ved angreb på lejre, som var beskyttet af ugandiske regeringssoldater. Han gjorde mange til sexslaver, og børn blev tvunget til at udføre krigshandlinger.

Hvis de bortførte ikke gjorde, hvad der blev sagt, eller var ude af stand til at gå, blev de dræbt på stedet, mens babyer blev taget fra deres mødre og smidt væk, så kvinderne kunne bære på udbyttet fra plyndringer hjem til LRA's lejre.

LRA var blandt andet berygtet for at skære arme og ben af deres ofre samt for at voldtage unge piger.

Den Internationale Straffedomstol udsendte en arrestordre på Ongwen i 2005. I 2013 udlovede USA en dusør på fem millioner dollar for oplysninger, der kunne føre til hans anholdelse.

Men først efter et årti på flugt overgav Ongwen sig i januar 2015 frivilligt til amerikanske soldater. Angiveligt fordi han frygtede for sit liv efter at være faldet i unåde hos sine egne.

/ritzau/Reuters