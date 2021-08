Tidligere præsidentkandidat anholdt i Hviderusland

En politiker, der var kandidat ved sidste års præsidentvalg i Hviderusland, er blevet anholdt i landet.

Det meddeler menneskeretsorganisationen Viasna.

Det er uklart, hvad der førte til anholdelsen af Andrej Dmitrijev. Det er heller ikke klart, om det er politiet eller en anden myndighed, der har ham i sin varetægt, skriver Viasna på beskedtjenesten Telegram.

Den 40-årige Dmitrijev var en af fem kandidater ved det stærkt omstridte præsidentvalg i Hviderusland i august 2020.

Det er kun lidt over en måned siden, at en anden kandidat, Viktor Babariko, blev idømt 14 års fængsel ved en hviderussisk domstol.

Han blev kendt skyldig i anklager om hvidvask af penge, bestikkelse og skatteunddragelse.

Babariko blev anholdt få uger inden valget sidste år. Han har nægtet sig skyldig i anklagerne.

En tredje kandidat ved sidste års præsidentvalg, bloggeren Sergej Tikhanovskij, blev også anholdt inden valget. Han sidder stadig fængslet.

Hans kone, Svetlana Tikhanovskaja, overtog hans kandidatur. Hun er siden flygtet ud af Hviderusland for at undgå at blive anholdt og leder nu oppositionen fra nabolandet Litauen.

Både aktivister og politiske iagttagere mener, at Svetlana Tikhanovskaja var den retmæssige vinder af præsidentvalget.

Men landets mangeårige præsident, Aleksandr Lukasjenko, hævdede at have vundet med 80 procent af stemmerne og er fortsat ved magten.

Hans styre har slået hårdt ned på de demonstrationer, der prægede Hviderusland i mange måneder efter det omstridte valg.

EU anerkender ikke længere Lukasjenko som Hvideruslands præsident, men det gør Kina og ikke mindst Rusland.

