Tidligere Proud Boys-leder får 22 års fængsel for stormløb i USA

Den tidligere leder af den højreekstreme gruppe Proud Boys Enrique Tarrio er blevet idømt 22 års fængsel for sin rolle i stormløbet på Kongressen i USA's forbundshovedstad, Washington D.C.

Det skriver nyhedsbureauerne Reuters og AFP og det amerikanske medie CNN.

Foreløbig er det den hårdeste straf, der er givet i de sager, der omhandler angrebet på den amerikanske kongresbygning.

- Den dag blev vores hidtil ubrudte tradition for fredelig magtoverdragelse brudt, sagde distriktsdommer Timothy Kelly ifølge AFP ved domsafsigelsen.

Kongressen blev stormet af tilhængere af den dengang afgående præsident, Donald Trump, da hans modstander, Joe Bidens, sejr ved præsidentvalget skulle endeligt godkendes.

Dramaet udspillede sig 6. januar 2021, hvor blandt andet medlemmer af Proud Boys tiltvang sig adgang til Kongressen. Flere politibetjente blev såret, og i alt fem mennesker mistede livet - heriblandt en betjent.

Målet var at hindre Kongressens godkendelse af Joe Biden som præsidentvalgets vinder.

Tarrio blev kendt skyldig tilbage i maj. Han dømmes blandt andet for sammensværgelse ved at have deltaget i planlægningen af selve stormløbet.

Han var ikke selv til stede i Washington D.C., da stormløbet fandt sted, men dirigerede ifølge anklagemyndigheden sine medsammensvorne fra Baltimore.

Anklagemyndigheden gik efter 33 års fængsel til Enrique Tarrio, som altså slap noget billigere.

- Nævningetinget dømte ikke nogen for at deltage i politik, den dømte Tarrio og andre for at deltage i oprørsk sammensværgelse, sagde dommer Timothy Kelly ved domsafsigelsen ifølge CNN.

Dommeren tilføjede, at Enrique Tarrio under retssagen ikke har vist tegn på, at han fortryder det, han har gjort.

- Jeg mener, at bevismaterialet understøtter den logiske slutning, at Tario var den ultimative leder, personen, som stod for organiseringen (af stormløbet, red.), som var motiveret af revolutionær ildhu, sagde dommeren videre.

Der er allerede blevet udmålt lange fængselsstraffe til andre, der ligesom Enrique Tarrio var involverede i stormløbet.

Inden dommen til Tarrio var 18 års fængsel den hidtil hårdeste straf, der var blevet udmålt i sagerne om stormløbet.

En fængselsstraf af den længde er blandt andet givet til Steward Rhodes, som er stifter af Oath Keepers - en anden højreekstrem bevægelse, der deltog i angrebet på Kongressen.

/ritzau/