Tidligere separatistleder i eksil vender måske tilbage til Spanien

Den tidligere catalanske separatistleder Carles Puigdemont stiller op ved regionalvalg i den nordøstspanske region til maj.

Det meddeler han selv torsdag.

Puigdemont, der er gået i eksil, vender dermed muligvis tilbage til Spanien, hvor han risikerer anholdelse.

- Jeg har besluttet mig for at stille op ved det næste valg til Cataloniens parlament, siger han i den sydfranske by Elne nær den spanske grænse ifølge nyhedsbureauet AFP.

Artiklen fortsætter under annoncen

I 2017 stod Puigdemont i spidsen for Cataloniens forsøg på at løsrive sig fra Spanien.

Han flygtede til Belgien kort efter den forfatningsstridige folkeafstemning for at undgå retsforfølgelse efter anklager om ulydighed og bedrageri.

Men Puigdemonts parti, Junts, har sagt, at den tidligere journalist nu kan stille op som partiets kandidat. Det er takket være en amnestilov, som det spanske socialistparti har fremlagt.

Den ventes at kunne træde i kraft i maj eller juni, hvis den kommer igennem det spanske parlament.

Artiklen fortsætter under annoncen

Cataloniens parlamentsvalg er 12. maj.

Puigdemonts advokat, Gonzalo Boye, har tidligere til nyhedsbureauet Reuters sagt, at risikoen for anholdelse er "meget lav", og at Puigdemont er villig til at vende tilbage uanset hvad.

- Vi tror, at højesteretten vil respektere amnestiloven, siger advokaten.

/ritzau/