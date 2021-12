Tidligere sovjetrepublik afskaffer dødsstraf efter løfte til FN

Kasakhstans præsident har onsdag underskrevet en lov, der afskaffer dødsstraffen i den tidligere sovjetrepublik. Det skriver nyhedsbureauet EFE.

Rusland, Hviderusland og Tadsjikistan er nu de eneste lande i Europa og Centralasien, der ikke har tilsluttet sig en FN-traktat om at afskaffe dødsstraffen ifølge Radio Free Europe.

Kasakhstan har i realiteten ikke udført dødsstraffe siden 2003.

De, der er blevet idømt dødsstraf, vil med den nye lov få deres straffe ændret til livstidsdomme.

Artiklen fortsætter under annoncen

Beslutningen er bekræftet, efter at senatet i det centralasiatiske land lillejuleaftensdag sagde endelig ja til loven.

Det skete efter en længere debat. Blandt andet om hvorvidt visse forbrydelser fortsat skulle kunne give dødsstraf. Herunder forbrydelser i militæret under krigslignende forhold.

Præsident Kasym-Jomart Tokajev insisterede på, at det skulle ske uden forbehold. Han sagde, at det var et løfte, han havde givet under en tale i FN's Generalforsamling. Og sådan blev det.

Hviderusland er det eneste land i Europa og Centralasien, som fortsat henretter dødsdømte.

/ritzau/