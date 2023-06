Tidligere stabschef: Trump er skræmt fra vid og sans

Den tidligere amerikanske præsident Donald Trump har mødt den mest alvorlige trussel mod sin personlige frihed og politiske fremtid, som var det enhver anden dag i valgkampen.

Men hans optrædener er bare et spil for galleriet. Det mener i hvert fald hans tidligere stabschef John Kelly.

- Han er skræmt fra vid og sans. Det her er måden, han kompenserer for det på. Han vil give folk det indtryk, at han er ligeglad, siger han til avisen The Washington Post.

Donald Trump erklærede sig tirsdag ikkeskyldig i 37 føderale anklagepunkter om, at han på ulovlig vis opbevarede dokumenter om USA's nationale sikkerhed, efter at han forlod Det Hvide Hus, og efterfølgende løj over for de myndigheder, som krævede dem tilbage.

Artiklen fortsætter under annoncen

- For første gang i hans liv, tyder det på, at han bliver holdt til ansvar. Det er han aldrig blevet før, siger John Kelly.

/ritzau/