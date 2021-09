Tidligere techstjerne kan ende bag tremmer

Hollywood kunne nærmest ikke have skrevet denne historie mere dramatisk.

Den handler om den amerikanske iværksætter og tidligere direktør Elizabeth Holmes.

Hun var en lysende stjerne i techverdenens hjerte, Silicon Valley i Californien. Og i 2015 blev hun kåret af magasinet Forbes til at være verdens yngste selvgjorte kvindelige milliardær.

Men i oktober samme år begyndte der at komme ridser i lakken.

Det viste sig nemlig, at hendes opfindelse til at analysere og tage blodprøver ikke gik så strygende i praksis endda.

Nu kan hun ende med fængselsstraf i den retssag, der er begyndt mod hende. Onsdag ventes de såkaldte "opening statements" - indledende bemærkninger.

Her har både anklagemyndigheden og forsvaret mulighed for at tale til sagens jury.

Men historien om den 37-årige Elizabeth Holmes starter i 2003.

Her grundlagde hun virksomheden, Theranos. Den skulle være revolutionerende inden for blodprøvetagning og analyse.

Det skulle foregå hurtigere, billigere og lettere end hos traditionelle laboratorier.

Og det krævede kun få dråber blod fra fingeren, lød det.

I 2013 begyndte firmaet at tilbyde test til offentligheden.

Elizabeth Holmes var berømt og beundret - blandt andre af tidligere præsident Bill Clinton.

Hun blev sammenlignet med Apple-stifter Steve Jobs, og hun var på forsiden af magasiner som Forbes og Fortune.

Diverse investorer holdt sig heller ikke tilbage med at finde tegnebøgerne frem.

Blandt dem var mediemogulen Rupert Murdoch. Han investerede 125 millioner dollar i virksomheden. Det svarer til over 780 millioner kroner i dag.

De tidligere amerikanske ministre Henry Kissinger og George Shultz blev også en del af firmaets bestyrelse.

Men i efteråret 2015 begyndte det at krakelere.

Virksomhedens maskine, Edison, kunne ikke levere så nøjagtige resultater på blodprøverne, som det ellers var påstået. Det afslørede den amerikanske avis The Wall Street Journal, WSJ.

Firmaet bruget også traditionelle maskiner til størstedelen af blodprøverne.

På det tidspunkt var Theranos blevet vurderet til at være ni milliarder dollar værd - over 56 milliarder kroner. Og investorer havde bidraget med mere end 400 millioner dollar til virksomheden. Altså over 2,5 milliarder kroner.

- Mange ønskede at tro på det her eventyr, fordi det ville have vist reel fremgang i denne her meget mandsdominerede Silicon Valley-verden.

- Desværre var det et eventyr, der ikke var sandt, udtalte tidligere WSJ-journalist John Carreyrou til den britiske avis The Guardian for nylig.

Det var ham, der afslørede virksomhedens fejl i 2015, og han har dækket Theranos i seks år.

En af patienterne er en mand, som har fortalt, at han fik et falsk testresultat, som viste, at han kunne have prostatakræft på et aggressivt stadie, har WSJ beskrevet.

I 2018 blev virksomheden opløst. Elizabeth Holmes og tidligere direktør i virksomheden Ramesh Balwani blev anklaget for svindel.

Få dage inden retssagen skulle begynde, udviklede historien sig.

Hun har ifølge amerikanske CNBC anklaget Ramesh Balwani, som hun også har været kærester med, for psykisk mishandling.

Påstandene er "dybt krænkende" for Balwani. Det har en advokat for den tidligere direktør skrevet ifølge nyhedskanalen.

De risikerer begge at blive idømt 20 års fængsel.

En separat retssag ventes for den 56-årige Balwani næste år ifølge The Wall Street Journal.

Både Balwani og Holmes har nægtet sig skyldige.

Det har faktisk vist sig, at historien har Hollywood-potentiale.

Der skulle nemlig efter sigende være en film på vej om Elizabeth Holmes.

