Tidligere Tepco-topfolk går fri efter Fukushima-ulykke

I den eneste kriminalsag efter Fukushima-ulykken stod topfolk anklaget for at have siddet advarsler overhørig.

Tre tidligere topfolk i det japanske energiselskab Tepco er frikendt i den eneste kriminalsag efter Fukushima-ulykken i 2011.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

De anklagede var tidligere bestyrelsesformand Tsunehisa Katsumata på 79 år og de to tidligere vicepræsidenter i selskabet, 69-årige Sakae Muto og 73-årige Ichiro Takekuro.

Anklagen lød, at de ikke havde handlet tilstrækkeligt på information om risikoen ved en stor tsunami.

Strafferammen var op til fem års fængsel for alvorlig professionel forsømmelse med dødsfald og personskade til følge.

Det er over otte år siden, at Japans nordøstlige kyst blev ramt af en tsunami forårsaget af et kraftigt jordskælv.

Tsunamien udslettede flere end 260 byer og skyllede også ind over Fukushima-atomkraftværket, så tre af værkets reaktorer nedsmeltede.

Der er ingen, som officielt er døde efter Fukushima-nedsmeltningen, men 18.500 mennesker er døde eller savnede på grund af den tsunami, der forårsagede den.

