Tidligere topchef i kryptobørs idømmes fængsel i hvidvasksag

Efter at have erkendt brud på USA's lovgivning om hvidvask er Changpeng Zhao, der er tidligere topchef i kryptobørsen Binance, tirsdag blevet idømt fire måneders fængsel.

Dommen er afsagt ved en domstol i den amerikanske by Seattle.

Det skriver Reuters.

Binance er verdens største kryptobørs.

I november sidste år indgik Binance et forlig på fire milliarder dollar med amerikanske myndigheder - herunder det amerikanske finansministerium og CFTC, der fører tilsyn med børserne i USA.

Forinden havde Changpeng Zhao forladt sin post som administrerende direktør for Binance og erklæret sig skyldig i brud på hvidvaskloven.

Selve selskabet bag kryptobørsen var inden forliget anklaget for ulovligt at have drevet en pengeoverførselstjeneste, for sammensværgelse og for brud på USA's sanktionslovgivning.

Som en del af forliget forpligtede Zhao sig til ikke at have noget at gøre med Binance i fremtiden.

