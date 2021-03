Tidligere topdiplomat nærmer sig chefrolle i CIA

Et enigt efterretningsudvalg i USA's Senat støtter tidligere Rusland-ambassadør William Burns som CIA-chef.

Den tidligere karrierediplomat William Burns er kommet et skridt tættere på at kunne kalde sig ny chef for USA's efterretningstjeneste CIA.

Det står klart, efter at et enigt efterretningsudvalg i Senatet tirsdag enstemmigt har vedtaget at støtte Burns.

Det oplyser den demokratiske formand for udvalget, Mark Warner.

- Den overvældende tværpolitiske støtte i ambassadør Burns' favør vidner om den nomineredes ubestridte kvalifikationer til rollen, hans mangeårige erfaring inden for anliggender om national sikkerhed og et beundringsværdigt engagement i forhold til at tjene offentligheden, siger Warner.

Dermed mangler Burns nu blot en endelig godkendelse i det fulde Senat.

Mark Warner håber, at Senatet "vil arbejde for at bekræfte Burns til posten uden unødvendige forsinkelser".

William Burns er blevet nomineret til posten af præsident Joe Biden.

Han har i 33 år tjent som diplomat i USA og har blandt andet været Rusland-ambassadør fra 2005 til 2008.

Han var også ledende forhandler, da en atomaftale med Iran i 2015 kom i stand under tidligere præsident Barack Obama.

Burns sagde i forbindelse med en høring i Senatet i sidste måned, at han ser det som en nøgleudfordring for USA's sikkerhed at svare igen på Kinas "fjendtlige og udnyttede" lederskab på den globale scene.

