Tidligere Trump-rådgiver idømt fire måneders fængsel

Steve Bannon har fået en dom på fire måneders fængsel og en bøde for at nægte at vidne i Kongressen.

Steve Bannon, der har været chefstrateg for USA's tidligere præsident Donald Trump, er ved en amerikansk domstol fredag blevet idømt fire måneders fængsel for foragt for USA's Kongres.

Han skal desuden betale en bøde på 6500 dollar. Det svarer til knap 50.000 kroner.

Bannon var indkaldt for at afgive forklaring om stormløbet mod Kongressen den 6. januar 2021. Han nægtede at møde op.

I juli blev han kendt skyldig i to anklagepunkter, der handlede om at have udvist foragt for Kongressen.

Strafferammen for hvert af de to anklagepunkter var mindst en måned og højst et år i fængsel samt en bøde på højst 100.000 dollar.

Anklagemyndigheden havde bedt dommeren idømme Bannon seks måneders fængsel.

Ved fredagens retsmøde i den amerikanske hovedstad sagde anklager J.P. Cooney, at Bannon havde "blæst på Kongressen".

- Han er ikke over loven, og det er det, der gør denne sag vigtig, sagde anklageren.

Bannon selv afviste at tage ordet i retten fredag. Men da han kom ud fra retsbygningen, sagde han til de forsamlede journalister:

- I dag var dommens dag for mig. Den 8. november vil der falde dom over det illegitime Biden-regime.

Det er en henvisning til det kommende midtvejsvalg.

- Og vi ved, hvilken vej det går. Det er slut med Biden-regeringen den 8. november om aftenen, lyder det fra Bannon.

Den 68-årige tidligere toprådgiver og mediemand har mulighed for at anke fredagens strafudmåling. I mellemtiden kan han forblive på fri fod, skriver Reuters.

Bannon var en vigtig rådgiver for Donald Trump, da den republikanske rigmand stillede op til præsidentvalget i USA i 2016.

Bannon kom fra en post som chefredaktør på netmediet Breitbart, der ligger på den yderste højrefløj.

Under valgkampen i 2016 hjalp han Trump med at opbygge den politiske - af kritikere kaldet populistiske - linje omkring slagord som "Amerika først".

Året efter - da Trump indtog præsidentembedet - fik Bannon en stilling som chefstrateg i Det Hvide Hus.

Siden blev han fyret, da han ragede uklar med Trump. De to har dog klinket skårene siden.

Ifølge det udvalg i Kongressen, der undersøger stormløbet mod Kongressen 6. januar 2021, talte Trump og Bannon sammen mindst to gange dagligt i tiden op til de dramatiske begivenheder.

Den 5. januar 2021 sagde Bannon i sin podcast, at "helvede vil bryde løs i morgen".

Tusindvis af Trump-tilhængere samledes ved Kongressen, hvor de angreb politiet med jernstænger, hammere, flagstænger, strømpistoler og andre våben.

Det skete i et forsøg på at forhindre, at Kongressen officielt erklærede Joe Biden som vinder af præsidentvalget.

Bannon fastholder i lighed med Trump stadig, at præsidentvalget i 2020 var præget af valgsvindel. Hidtil har ingen af dem dog kunnet fremlægge beviser for denne påstand.

/ritzau/Reuters