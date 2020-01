Tidligere Trump-rådgiver vil vidne i rigsretssag

Demokraterne tror på, at viden, som kan understøtte deres anklager om magtmisbrug begået af præsidenten.

Præsident Donald Trumps tidligere nationale sikkerhedsrådgiver John Bolton siger, at han er parat til at vidne, hvis han bliver indkaldt af Senatet i rigsretssagen mod præsidenten.

Demokraterne tror på, at Bolton har en direkte viden, som kan understøtte deres anklager om magtmisbrug begået af præsidenten.

Men hidtil har den republikanske flertalsleder i Senatet, Mitch McConnell, givet udtryk for, at han ikke ønsker at indkalde vidner i rigsretssagen, som ventes at finde sted senere i denne måned.

- På baggrund af nøje overvejelser og undersøgelser er jeg nået frem til, at hvis Senatet indkalder mig til at afgive vidneudsagn, så er jeg parat til det, siger Bolton i en erklæring mandag.

Bolton er en af fire fra Trump-administrationen, som Demokraterne ønsker indkaldt som vidner. Den demokratiske mindretalsleder i Senatet, Chuck Schumer har bedt Mitch McConnell om at tillade fire personer tæt på Trump med vigtig viden om Ukraine-sagen vidne i rigsretssagen.

Det drejer sig ud over Bolton blandt andet om stabschef i Det Hvide Hus Mick Mulvaney.

Trump er blot den blot tredje præsident i USA's historie, som forsøges at blive stillet for en rigsretssag - på to anklagepunkter om embedsmisbrug og hindring af Kongressens arbejde.

Demokraterne vil gerne have, at der skal føres vidner i rigsretssagen. Men Republikanerne, der har flertal i Senatet, peger på, at der ikke var vidner, da Bill Clinton blev stillet for en rigsret i 1999.

For at afsætte Donald Trump som præsident skal to tredjedele af Senatet stemme for. Det betyder, at mindst 20 republikanske senatorer skal gå imod præsidenten, da Republikanerne har flertal i Senatet.

/Reuters