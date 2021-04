Tidligere vicepræsident i USA Walter Mondale er død

Demokraten Walter Mondale blev 93 år. Han tabte til Reagan ved valget i 1984, men fik stor politisk karriere.

Den tidligere amerikanske vicepræsident Walter Mondale er død.

Det oplyser hans familie mandag, skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Det er med dyb sorg, at vi deler nyheden om, at vores elskede far døde i dag i Minneapolis, Minnesota, hedder det i en meddelelse fra familien.

Mondale blev 93 år.

Han havde én periode som vicepræsident under demokraten Jimmy Carter fra 1977 til 1981. Makkerparret forsøgte at blive genvalgt i 1980, men tabte til republikaneren Ronald Reagan og dennes vicepræsidentkandidat, George H.W. Bush.

Carter virkede i stigende grad som en svækket præsident, fordi han var udfordret af en gidselkrise i Iran, en sovjetisk invasion af Afghanistan og svære økonomiske tider hjemme.

Mondale har om de fire år i Det Hvide Hus med Carter fortalt, at de to havde en del at overvinde, da de indtog deres embeder.

- Præsident Carter var den første præsident fra Syden (delstaten Georgia, red.) i 122 års amerikansk historie, og jeg var en de der gamle "nordlige liberale", sagde han i forbindelse med sin 90-års fødselsdag ifølge Minnesota Public Radio.

- Vi kom fint ud af det med hinanden, fordi vi delte en dyb følelse af anstændighed og omsorg for dem i vores midte, der har brug for det.

Fire år senere - i 1984 - blev Mondale nomineret som Demokraternes præsidentkandidat.

Mondale stillede op med en kvindelig vicepræsidentkandidat, Geraldine Ferraro. Det var aldrig før set i amerikansk historie.

Under valgkampen gjorde Mondale det klart, at der var behov for skattestigninger for at få udjævnet et stort budgetunderskud. Den udmelding gavnede ikke ligefrem hans kandidatur.

- Lad os være ærlige. Det skal gøres. Hr. Reagan vil hæve skatterne, og det vil jeg også. Han vil bare ikke sige det. Det har jeg lige gjort, sagde Mondale, da han var blevet nomineret på Det Demokratiske Partis konvent i San Francisco.

Mondale endte med at tabe stort til Reagan, der vandt 49 ud af de 50 stater.

Kun i sin hjemstat, Minnesota, samt District of Columbia, som er hjemsted for regeringshovedstaden Washington, vandt Mondale.

Efter at have studeret politik og jura blev han snart en politisk aktør i Minnesota. Det ledte til, at han i 1964 blev udpeget til et ledigt sæde i USA's Senat efter et af hans datidige demokratiske forbilleder, Hubert Humphrey.

Mondale arbejdede aktivt for borgerrettigheder og førte an i at gøre uddannelse tilgængelig for alle.

I de senere år af sin karriere blev Mondale af præsident Bill Clinton udpeget til posten som USA's ambassadør i Japan fra 1993 til 1996.

Walter Mondale blev født 5. januar 1928 i byen Ceylon i Minnesota som nummer seks ud af en børneflok på syv.

Hans hustru siden 1955, Joan, døde i 2014. Parret havde tre børn.

