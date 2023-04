Tidligere Wagner-soldat frikendt for vold mod politi i Norge

Den tidligere soldat i den private russiske hær, Wagner-gruppen, Andrej Medvedev er blevet frikendt for vold mod politiet i Norge.

Det skriver det norske nyhedsbureau NTB.

Medvedev har været anklaget for at deltage i et slagsmål foran et værtshus i Oslo den 22. februar.

I forbindelse med slagsmålet skulle Wagner-afhopperen have forsøgt at sparke politibetjente, da han blev bragt til politistationen.

- Det er meget godt, at han er blevet frikendt for det, som var mest alvorligt. Vi har opfattet det som ganske klart og er glade for, at retten er enig med os, siger Medvedevs forsvarsadvokat, Brynjulf Risnes, til det norske medie Dagbladet ifølge NTB.

Tirsdag nægtede Medvedev sig i Oslo tingret skyldig i at have sparket politiet.

- Jeg havde ikke til hensigt at sparke en politimand. Hvis jeg har bevæget mine ben, var det på grund af smerte, fortalte Medvedev i retten ifølge NTB.

Russeren henviser til, at smerten skulle være påført af de håndjern, som ordensmagten i Norge påførte ham i forbindelse med anholdelsen.

Ifølge det norske nyhedsbureau har politimanden, som anholdte Medvedev, forklaret, at det ikke var et voldsomt spark, som kom fra russeren.

Betjenten har sagt, at Medvedev var bundet på benene, og at det derfor ikke var et kraftigt spark. Dog stadig i kategorien spark, mente betjenten.

Medvedev har i en anden sag fra den 14. marts været sigtet for at medbringe en luftpistol på en bar i Oslo. Det har han erkendt sig skyldig i.

- I min situation er risikoen for at blive angrebet enorm, forklarede Medvedev i retten tirsdag.

Den 26-årige russiske mand krydsede den russisk-norske grænse i januar og har fortalt om den tid, hvor han i den private militærgruppe Wagner kæmpede side om side med russiske styrker i Ukraine.

Det har ikke været muligt at be- eller afkræfte hans påstande.

Andrej Medvedev har søgt om asyl i Norge.

