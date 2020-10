Tidslinje i briternes EU-skilsmisse

23. juni 2016: Et flertal i Storbritannien stemte for at forlade EU.

29. marts 2017: Den britiske regering satte formelt skilsmisseprocessen i gang ved at aktivere EU-traktatens artikel 50.

14. november 2018: Storbritannien og EU blev enige om en udtrædelsesaftale og en politisk erklæring om det fremtidige forhold.

23. januar 2020: Det britiske underhus godkendte aftalen.

31. januar 2020: Briterne forlod formelt EU.

1. januar 2021: Aftalt overgangsperiode, hvor forpligtelser opretholdes mellem EU og Storbritannien, udløber.

/ritzau/