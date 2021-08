Tiger dræber ung kvinde i chilensk safaripark

En ung kvinde er blevet dræbt af en tiger i en safaripark i den chilenske by Rancagua, der ligger cirka 90 kilometer syd for hovedstaden Santiago.

Det oplyser politiet i byen fredag lokal tid.

Kvinden blev angrebet, da hun sammen med flere andre medarbejdere var i gang med at rengøre og vedligeholde et indhegnet område, der er hjemsted for parkens store katte.

Gæster kan normalt køre gennem safariparken, mens dyrene kan bevæge sig frit omkring. Men når ansatte arbejder i området, bliver dyrene buret inde.

Williams Espinoza fra politiet i Rancagua siger, at kvinden i forbindelse med arbejdet "ikke indså, at døren ind til dyrenes bur stadig var åben, og at hun blev angrebet med det samme af en tiger og døde på stedet".

Han tilføjer, at hele hændelsen var ganske kort.

Myndighederne oplyser, at kvinden pådrog sig flere svære skader i nakken under tigerangrebet.

Safariparken er siden blevet lukket, mens politiet efterforsker sagen.

Jorge Mena, der arbejder for den lokale anklagers kontor, siger, at det vil blive undersøgt, om en mulig tredje part kan være skyld i, hvad der skete.

Safariparken i Rancagua har endnu ikke kommenteret sagen. Det vides ikke, hvad der er sket med tigeren, der slog den unge kvinde ihjel.

/ritzau/Reuters