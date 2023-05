Tiger Woods går glip af US Open på grund af skader fra biluheld

Tiger Woods misser næste måneds US Open. Det sker, fordi golfspilleren stadigvæk ikke er klar grundet de skader, han pådrog sig i benene i forbindelse med en bilulykke i februar, skriver nyhedsbureauet Reuters.

US Open finder sted 15. til 18. juni i Los Angeles i den amerikanske delstat Californien.

Det er første gang siden 1948, at turneringen afholdes i området omkring millionbyen.

Woods har vundet 15 majorturneringer i karrieren, og US Open har han vundet i 2000, 2002 og 2008.

Artiklen fortsætter under annoncen

Golfstjernen har for cirka en måned siden gennemgået en ankeloperation for at få bugt med smerter, som et tidligere knoglebrud er skyld i.

Operationen blev lavet i New York og var vellykket, skrev Tiger Woods efterfølgende på Twitter.

- Nu skal Tiger kommer sig, og han ser frem til at begynde sin genoptræning, lød det i opslaget, der er lavet af hans kommunikationsfolk.

Amerikaneren måtte trække sig undervejs i årets første majorturnering, US Masters.

Ved den lejlighed fortalte han, at en overbelastningsskade i foden var blevet værre, og at han havde svært ved at bevæge sig rundt på banen.

/ritzau/