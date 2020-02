Tigerangreb skaber udstødte enker i Bangladesh

"Tigerenker", hvis mænd er blevet dræbt af tigre i Bangladesh, udstødes og bliver brændemærket som hekse.

Hun er blevet svigtet af sine sønner og udstødt af sine naboer, som kalder hende for en heks.

Kvinder med samme skæbne findes i en lang række landsbyer i Bangladesh, hvor de anses for at være årsag til, at deres mænd har været uheldige og er blevet dræbt af tigre i landets jungler.

- Mine sønner har sagt til mig, at jeg er en uheldig heks, siger Mosammat Rashida, hvis mand blev dræbt af en bengalsk tiger.

Tigeren er en truet dyreart, men klimaforandringer og rydninger af jungleområder reducerer hele tiden dens naturlige habitat. Den tvinges derfor ofte til at søge bytte tæt på landsbyerne.

Mindst 519 mænd er blevet dræbt ved tigerangreb i et distrikt med en halv million indbyggere i perioden 2001-2011. Det viser tal fra Ledars, en nødhjælpsorganisation, som hjælper "tigerenker" til at blive reintegreret i deres landsbyer.

Rashida, som bor i en skrøbelig træhytte, i honningjægernes landsby Gabura i udkanten af Sundarbans, et jungleområde på 10.000 kvadratkilometer mellem Bangladesh og Indien.

Hendes mand døde, da han var på jagt efter honning.

- Honningjægere søger typisk efter honning i den sydvestlige del af området, hvor de fleste tiger lever, siger Monirul Khan, som på Jahangirnagar Universitet studerer den bengalske tiger.

En "tigerenke" mister med et slag sin mand og sin indkomst og bliver udstødt som paria i sin landsby i den periode, hvor hun har allermest brug for hjælp.

Hun har typisk meget ringe mulighed for at kunne forsørge sig selv og sin familie, hvis der er små børn.

Rashida er knust over, at hendes to sønner på 24 og 27 år har svigtet hende og deres to små søskende.

- Når det kommer til stykket, er de en del af dette samfund, siger hun og tørrer tårer væk fra sine øjne.

Under en orkan blæste taget af hendes hytte under en orkan, men hendes naboer har ikke tilbudt hjælp. Boligen er kun blevet nødtørftigt repareret med en presenning.

Hendes nabo, Mohammad Hossain, som er ved at lægge et nyt bliktag på sit hus, erkender, at hans kone har forbudt ham at tale med Rashida.

- Det ville kunne skade min familie, siger han.

