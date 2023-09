Tigermyg spreder tropesygdomme nordpå i Europa. Og ingen er forberedt på dem

Frankrigs bekæmpelse af tigermyg med insektgifte i flere byer er et tegn på, at klimaforandringerne vil bringe sygdomme tilbage, vi troede var udryddet. Det er et spørgsmål om tid, før myggene når til Nordeuropa