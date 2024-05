TikTok-ejer går rettens vej for at forhindre frasalg i USA

Kinesiske ByteDance, der står bag appen TikTok, har lagt sag an ved en amerikansk appeldomstol for at blokere for en ny lov, der kan føre til et forbud mod appen.

Det oplyser virksomheden tirsdag til nyhedsbureauet Reuters.

Loven pålægger ByteDance at sælge sin amerikanske afdeling inden for ni måneder.

Sker det ikke, vil appen blive gjort forbudt i USA.

Ifølge ByteDance er loven i strid med den amerikanske forfatning på en række forskellige punkter, herunder retten til at ytre sig.

Desuden er det i praksis ikke muligt at frasælge de amerikanske aktiviteter, mener ByteDance.

Et forbud er derfor uundgåeligt, hvis ikke loven bliver omstødt, lyder det.

- Frasalget er simpelthen ikke muligt, hverken kommercielt, teknologisk eller juridisk.

- Der er ingen tvivl. Loven vil gennemtvinge en lukning af TikTok den 19. januar 2025 og gøre de 170 millioner amerikanere tavse, der bruger platformen til at kommunikere på måder, der ikke kan erstattes andre steder, lyder det i søgsmålet.

Loven blev underskrevet af USA's præsident, Joe Biden, den 24. april.

Den er blevet til på grund af amerikanske politikeres bekymring for, om ByteDance deler amerikanernes data med det kinesiske styre.

Nogle politikere har været bekymret for, at Kina måske endda kan overvåge de amerikanske borgere gennem TikTok.

Appen bruges til deling af korte videoer og er inden for få år blevet enormt populær i både USA og Europa.

/ritzau/