TikTok får kæmpebøde for brud på børns datasikkerhed

Den kinesiske medieplatform TikTok har fredag fået en bøde på 345 millioner euro af en EU-tilsynsmyndighed. Bøden svarer til omkring 2,5 milliarder danske kroner.

Bøden er givet for brud på børnedatasikkerheden, og den er kulminationen på en toårig undersøgelse foretaget af Irlands databeskyttelseskommission (DPC).

Ifølge DPC har TikTok i 2020 sat konti for brugere under 16 år til "offentlig" som standard. Myndigheden kritiserer også TikToks funktion "familieparring". Den er designet til at forbinde forældres konti med deres børns. Men ifølge DPC kontrollerede TikTok ikke, om brugeren rent faktisk var forælder eller værger til barnet.

Den irske vagthund, som spiller en nøglerolle i overvågningen af EU's generelle databeskyttelsesregler, gav TikTok tre måneder til "at bringe sin behandling i overensstemmelse" med reglerne.

TikTok er en del af den kinesiske teknologigigant ByteDance. Tjenesten er især populær blandt unge mennesker. Den har nu ifølge nyhedsbureauet AFP 150 millioner brugere i USA og 134 millioner i EU.

Som svar på bøden siger TikTok, at de "respektfuldt er uenige" i afgørelsen. TikTok vil nu undersøge, hvordan man vil gå videre med sagen.

- DPC's kritik er fokuseret på funktioner og indstillinger, der var på plads for tre år siden, og som vi ændrede i god tid, før undersøgelsen overhovedet begyndte. Det gælder blandt andet at sætte alle konti under 16 år til private som standard, siger en talsmand for TikTok til nyhedsbureauet AFP.

Irland er i centrum for håndhævelsen af GDPR-reglerne, fordi Dublin huser det europæiske hovedkvarter for TikTok og virksomheder som Google, Meta og X, det tidligere Twitter.

Det er ikke første gang, at DPC uddeler kæmpebøder til techvirksomheder. I maj idømte DPC selskabet Meta, der står bag Facebook, en rekordstor bøde på 1,2 milliarder euro for at overføre brugerdata fra EU til USA i strid med en tidligere domstolsafgørelse.

De 1,2 milliarder kroner svarer til knap nu milliarder danske kroner.

/ritzau/AFP