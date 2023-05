TikTok lavede liste med brugere der så på homoseksuelt indhold

I mindst et år havde appen TikTok en liste over brugere, der så homoseksuelt indhold.

Det fortæller tidligere ansatte i TikTok ifølge The Wall Street Journal.

Listen fik flere medarbejdere på kontorer i USA, Storbritannien og Australien til at klage internt i virksomheden i både 2020 og 2021.

Medarbejderne frygtede, at oplysningerne ville blive delt med parter uden for virksomheden eller ligefrem blive benyttet til at afpresse TikTok-brugere.

Til The Wall Street Journal siger en talsperson for TikTok, at appen for et år siden slettede en oversigt med data om brugere i USA, der ser på homoseksuelt indhold.

- Beskyttelse af privatliv og Tiktok-brugernes sikkerhed er en af vores øverste prioriteter, udtaler TikTok.

/ritzau/