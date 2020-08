TikTok vil sagsøge Trump for forsøg på forbud i USA

Med et dekret forsøger Trump at stoppe alle amerikanske forretninger med TikTok, som nu vil hive ham i retten.

TikTok planlægger at sagsøge præsident Donald Trumps administration som følge af dens forsøg på at forbyde appen i USA.

Det bekræfter den kinesiskejede videoapp lørdag, skriver nyhedsbureauet AFP.

Mens spændingerne mellem verdens to største økonomier vokser, underskrev Donald Trump 6. august et præsidentielt dekret, der giver amerikanerne 45 dage - frem til 20. september - til at indstille alle forretninger med TikToks kinesiske ejere, ByteDance.

Ordren lød ifølge BBC, at "USA må handle her og nu mod ejerne af TikTok for at beskytte den nationale sikkerhed".

AFP påpeger, at Trump med det præsidentielle dekret reelt set har sat en deadline for et potentielt salg af videoappen til et amerikansk firma.

Lørdag oplyser TikTok i en erklæring, at selskabet ikke ser nogen anden udvej end at bringe sagen for en domstol.

- For at sikre, at retsprincipperne ikke bliver forkastet, og at vores selskab og brugere bliver behandlet retfærdigt, har vi ikke andet valg end at udfordre det præsidentielle dekret gennem retsvæsenet, oplyser TikTok.

Selskabet tilføjer, at det planlægger at indgive søgsmålet i næste uge.

Ifølge AFP er appen blevet downloadet 175 millioner gange i USA og mere end en milliard gange over hele verden.

TikTok er blandt andet blevet kritiseret kraftigt for at stjæle og bruge data fra de brugere, der downloader appen.

Derudover er Kina også blevet beskyldt for at benytte dataene til at overvåge brugerne.

TikTok benægter beskyldningerne om, at selskabet kontrolleres af eller deler data med den kinesiske regering.

Trump har flere gange udtalt sig kritisk om TikTok, og i slutningen af juli sagde han, at han planlagde et forbud mod appen.

Den amerikanske it-gigant Microsoft forhandler i øjeblikket med TikTok om at opkøbe virksomhedens amerikanske aktiver.

Trump har krævet, at en sådan aftale skal være på plads senest 15. september, ellers vil appen blive forbudt i USA, sagde han i begyndelsen af august.

Trump har blåstemplet Microsofts mulige køb, som han mener, at den amerikanske statskasse skal have penge ud af.

I erklæringen fra TikTok lørdag skriver selskabet, at den amerikanske administration "forsøger at indsætte sig selv i forhandlinger mellem private virksomheder".

/ritzau/