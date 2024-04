Tilbageholdt eksleder i Myanmar flyttes i husarrest

Myanmars tilbageholdte tidligere leder Aung San Suu Kyi er blevet flyttet i husarrest.

Det oplyser talsperson for landets militærregering Zaw Min Tun ifølge en række lokale medier natten til onsdag dansk tid.

- På grund af den ekstreme varme er vi nødt til at beskytte særligt de ældre indsatte, ikke bare Aung San Suu Kyi, mod hedeslag, lyder det.

Suu Kyi er 78 år og har været tilbageholdt af den militære junta siden militærkuppet i 2021.

Artiklen fortsætter under annoncen

Demokratisk valgte Suu Kyi afsoner en række straffe på i alt 27 år for lovovertrædelser, som hendes støtter kalder fabrikerede.

Suu Kyi modtog i 1991 Nobels fredspris for sin kamp for demokrati i Myanmar.

Internationalt blev hun anset for at være et fredsikon.

Men efter at Myanmars militær i 2017 indledte det, der af FN er blevet betegnet som et muligt folkedrab mod det muslimske rohingya-mindretal, er hendes stjerne falmet markant på grund af beskyldninger om manglende indgriben.

Suu Kyis søn Kim Aris sagde i februar, at hans mor var indsat i isolationsfængsel, men at hun trods omstændighederne var ved godt helbred.

Onsdag står det til at blive 38 grader i Myanmar. Temperaturerne fortsætter på samme niveau mindst ugen ud.

Artiklen fortsætter under annoncen

Før hun blev valgt som leder af Myanmar, tilbragte Suu Kyi 15 år i husarrest, efter at hun i slutningen af 1980'erne var blevet berømt under store demonstrationer mod den daværende junta.

Mens hendes mand og børn befandt sig i England, brugte hun tiden på at spille klaver, læse kriminalromaner og meditere, samtidig med at hendes status som demokratisk forbillede blev fastslået.

I 2010 blev hun løsladt. Hun var leder mellem 2016 og 2021.

Det hus, hvor hun tidligere tilbragte mange år i husarrest, var i marts på auktion, men blev ikke solgt. Prisen var cirka en milliard kroner.

Det fremgår ikke, hvor Suu Kyi i denne omgang skal være i husarrest.

/ritzau/Reuters