Tilbageholdt fly med indere er lettet fra Frankrig

Knap 300 indere, som siden torsdag har befundet sig i en fransk lufthavn, er lettet - men nu med kurs mod Indien i stedet for Nicaragua, som det oprindeligt var planen.

Flyet fra det rumænske selskab Legend Airlines var på vej fra De Forenede Arabiske Emirater til Nicaragua, da det torsdag skulle mellemlande i Vatry i Frankrig for at tanke op.

Efter et anonymt tip om, at der var ofre for menneskesmugling om bord, indledte franske myndigheder en undersøgelse af flyet og dets passagerer.

Det har ført til, at to af passagererne er anholdt på mistanke om menneskesmugling.

Franske myndigheder har mandag ladet de øvrige passagerer rejse. Men til Mumbai i Indien i stedet for til Nicaragua.

276 passagerer og besætningsmedlemmer steg mandag om bord på flyet inden afgang.

Mange af inderne ønskede ikke at gå om bord på flyet. Det rapporterer den franske tv-station BFMTV. De ville hellere til Nicaragua end hjem til Indien.

En kilde med indblik i sagen siger til det franske nyhedsbureau AFP, at inderne formentlig har været gæstearbejdere i De Forenede Arabiske Emirater og havde håbet på at komme til Nicaragua og derfra videre til USA eller Canada.

Omkring 30 af inderne har søgt asyl i Frankrig.

/ritzau/AFP