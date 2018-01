Tillerson: Jeg har aldrig tvivlet på Trumps mentale evner

Rex Tillerson fastslår, at han agter at fortsætte som USA's Trumps udenrigsminister.

Den amerikanske udenrigsminister, Rex Tillerson, siger i en udtalelse til tv-stationen CNN:

- Jeg har aldrig været i tvivl om Trumps mentale evner. Jeg har aldrig haft grund til det, siger Tillerson om den amerikanske præsident.

Tillerson fastslår samtidig, at han agter at fortsætte som præsident Donald Trumps udenrigsminister.

- Jeg ager at blive her i et helt år, siger han.

På et spørgsmål om - hvorvidt præsidenten har antydet, at han ønsker Tillerson går af - lyder svaret:

- På ingen måde.

Udtalelserne fra Tillerson kommer efter udgivelsen af en omstridt ny bog om præsident Donald Trump.

- 100 procent af folkene omkring Trump siger, at han er som et barn, hedder det blandt andet i bogen, som er skrevet af den amerikanske journalist Michael Wolff.

Wolffs omstridte bog har udløst et åbent opgør mellem Trump og dennes tidligere rådgiver Steve Bannon, som citeres vidt og bredt i bogen om den amerikanske præsident.

Det er ikke mindst Bannon, som i bogen beskriver Trump og dennes familie og rådgiver på en lidet flatterende måde.

Fredag erklærede Trump, at Michael Wolff er "fuld af løgn".

/ritzau/AP