Tilliden til sociale medier styrtdykker verden over

Ny international rapport om tillid peger på, at vi har sværere ved at skille falske fra sande nyheder, og at vi stoler mindre på sociale medier

I går delte pave Frans en bøn på Twitter, hvor han fordømte falske nyheder for at bidrage til at sprede had. Falske nyheder er på alles læber, og det er blevet sværere at skille skidt fra kanel.

Sådan lyder det fra et flertal af 33.000 adspurgte i en årlig tillidsrapport fra det amerikanske analysebureau Edelman. Rapporten måler befolkningens tillid i 28 udvalgte lande til regeringer, medier, erhvervslivet og ngo’er og blev fremlagt på det igangværende Verdens Økonomiske Forum i Davos. I rapporten svarer 63 procent, at de har svært ved at skelne falske fra sande nyheder. Ifølge Anders Kristian Munk, leder af Teknoantropologisk Laboratorium på Aalborg Universitet, er bekymringen over falske nyheder og sociale medier eksploderet.