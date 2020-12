Tilnærmelse mellem Tyrkiet og USA i opgør om missiler

En tyrkisk-amerikansk arbejdsgruppe skal udrede konflikt om S-400 missiler.

Tyrkiet og USA har indledt forhandlinger om at danne en fælles arbejdsgruppe.

Det sker i et forsøg på at få løst en krise mellem de to lande omkring tyrkernes køb af avancerede russiske missiler.

Det siger den tyrkiske udenrigsminister, Mevlüt Çavusoglu.

Udenrigsministeren siger, at arbejdsgruppen skal forholde sig til, at USA har indført sanktioner mod Tyrkiet på grund af tyrkernes køb af russiske S-400 missil forsvarssystemer.

USA har i denne måned indført sanktionerne mod flere instanser hos Nato-landet Tyrkiet. Det gælder Tyrkiets forsvarsindustrielle direktorat SSB, dets chef Ismail Demir og tre andre ansatte.

Sanktionerne er indført i en periode, hvor der hersker stor usikkerhed om, hvordan relationerne mellem USA og Tyrkiet vil udvikle sig, når demokraten Joe Biden bliver indsat som præsident i næste måned.

Tyrkiet har tidligere foreslået, at de to lande nedsætter en arbejdsgruppe for at få behandlet krisen omkring S-400-forsvarssystemernes indvirkning på Natos systemer. Dette er hidtil blevet afvist af amerikanerne.

Men Cavusoglu siger onsdag, at USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, nu har ytret interesse for forslaget.

Ifølge Tyrkiet har der ikke været andet valg end at købe det russiske forsvarssystem, da det ikke kunne få det fra nogen Nato-allieret på rimelige betingelser.

Amerikanerne siger, at S-400 udgør en trussel mod dets F-35 kampfly og mod Natos bredere forsvarssystemer. Det bliver afvist af tyrkerne.

Både i USA og i Europa var der vrede, da Tyrkiet sidste år modtog den først sending af det russiske luftværnssystem. Det er udviklet til at kunne nedskyde vestlige fly i tilfælde af konflikt.

USA's regering reagerede ved at suspendere Tyrkiet fra arbejdet med at udvikle det nye amerikanske kampfly F-35.

Tyrkiet har over de seneste år søgt et nærmere samarbejde med Rusland.



