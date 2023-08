Tilskuere kaster sten mod aktivist under korandemo i Holland

En aktivist fra den islamkritiske bevægelse Pegida rev fredag et eksemplar af Koranen i stykker foran Tyrkiets ambassade i den hollandske by Haag.

Hændelsen fik moddemonstranter på stedet til at kaste sten efter aktivisten, ligesom flere forsøgte at løbe efter ham, da han forlod stedet.

Personen, som ødelagde Koranen, er lederen af den hollandske afdeling af Pegida, Edwin Wagensveld.

Han var ledsaget af yderligere to personer ved demonstrationen, som var anmeldt til de hollandske myndigheder på forhånd.

Politiet havde forud for episoden afspærret gaden i Haag, hvor den tyrkiske ambassade ligger.

Uden for afspærringen var omkring 50 moddemonstranter mødt op.

20 politibetjente måtte gribe ind, da flere af moddemonstranterne forsøgte at løbe efter Edwin Wagensveld, da han forlod stedet.

Pegida-lederen afholdt en lignende demonstration i januar. Her sammenlignede han Koranen med Adolf Hitlers bog "Mein Kampf".

Et tilsvarende budskab kunne ses på en T-shirt, som han bar under demonstrationen i Haag fredag.

Kommentaren om lighederne mellem "Mein Kampf" og Koranen er omdrejningspunkt i en forestående retssag, hvor Edwin Wagensveld er tiltalt.

Forud for fredagens demonstration blev planerne om at skænde Koranen fordømt af Hollands regering. Der var dog intet til hinder for, at Edwin Wagensveld gennemførte sin happening.

Demonstrationen er blevet beskrevet som "rimeligt primitiv og patetisk" af Hollands justitsminister, Dilan Yesilgoz, som selv er født i Tyrkiet.

Hun har dog også understreget, at hollandsk lov sikrer Edwin Wagensvelds ret til at afholde en sådan demonstration.

Korandemonstrationer har de seneste måneder primært fundet sted i Danmark og Sverige, hvor bogen, som er den helligste inden for islam, flere gange er blevet brændt af.

Det er sket foran flere mellemøstlige landes ambassader i København og Stockholm.

Det har affødt vrede i flere lande i Mellemøsten og har fået den danske regering til at undersøge, om lovgivningen kan ændres, så koranafbrændinger ikke kan finde sted foran ambassader i Danmark.

/ritzau/AFP