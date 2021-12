Time kårer Elon Musk som Årets Person i 2021

Elon Musk, der har stiftet elbilgiganten Tesla, er blevet kåret som Årets Person i 2021 af det amerikanske magasin Time.

Det oplyser Time mandag.

Musk er verdens rigeste person med en formue på omkring 265 milliarder dollar - svarende til cirka 1750 milliarder kroner.

Foruden Tesla står han bag rumfartsselskabet SpaceX.

Det er blandt andet Musks vision om i fremtiden at skabe et samfund uden for Jorden, der har fået Time til at udpege ham som Årets Person.

Det forklarer magasinets chefredaktør, Edward Felsenthal.

- Få personer har haft lige så meget indflydelse på livet på Jorden og potentielt på livet uden for Jorden som Musk.

- For at skabe løsninger i en eksistentiel krise, for at fremhæve muligheder og farer ved tech-giganter og for at stå i spidsen for samfundets modigste og mest innovative transformationer er Elon Musk Årets Person, skriver han.

Time har kåret Årets Person siden 1927. Titlen gives til en person, en gruppe, et land, en organisation eller en idé, der på den ene eller den anden måde har sat et markant præg på året, der gik.

50-årige Elon Musk har den seneste tid blandt andet gjort sig bemærket ved at sælge dele af sine Tesla-aktier. Forinden havde han på Twitter spurgt sine cirka 66 millioner følgere, om de mente, at det var en god idé.

Musk har generelt ofte tiltrukket sig opmærksomhed med sine tweets.

I sidste uge skrev han, at han overvejede at forlade sine job.

- Jeg overvejer at sige op og blive influencer på fuld tid. Hvad tænker I?

Foruden titlen som Årets Person har Time kåret Årets Helte, Årets Atlet og Årets Entertainer. De titler er uddelt til henholdsvis vaccineforskere, gymnasten Simone Biles og musikeren Olivia Rodrigo.

Den snart 100 år gamle titel som Årets Person er tidligere gået til blandt andre Adolf Hitler, Martin Luther King og Winston Churchill.

Sidste år tilfaldt den Joe Biden og Kamala Harris, der i november blev valgt som henholdsvis præsident og vicepræsident i USA.

De to demokratiske politikere blev valgt foran blandt andre sundhedsarbejdere i frontlinjen under coronapandemien, USA's ledende ekspert i infektionssygdomme, Anthony Fauci, bevægelsen for racelighed i USA og den tidligere præsident Donald Trump.

/ritzau/