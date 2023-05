Tinder swiper til venstre og trækker sig fra Rusland

Ejeren af datingappen Tinder, Match Group, trækker sig fra Rusland for ifølge virksomheden selv at værne om menneskerettighederne.

Sådan lød det i selskabets årsrapport offentliggjort mandag ifølge Reuters.

- Vores brands begynder at begrænse adgangen til deres tjenester i Rusland og vil færdiggøre udtrædelsen inden 30. juni 2023, skriver selskabet.

Match Group står også bag datingtjenester som Hinge og PlentyOfFish.

Datingappen Tinder foregår ved, at brugere swiper til højre for at synes godt om en person.

Swiper man til venstre, afviser man derimod et match.

Den administrerende direktør for den russiske datingtjeneste Mamba, Andrej Bronetskij, fortæller det russiske nyhedsbureau Tass, at Tinder har en markedsandel i landet på 20-25 procent.

Han forventer, at antallet af nye registreringer til Mambas tjenester vil stige til op mod 50.000 om dagen sammenlignet med de nuværende 30.000.

Ifølge analysehjemmesiden Worldpopulationreview har Tinder flere end 75 millioner brugere verden over.

En række andre digitale tjenester heriblandt Spotify og Netflix trak sig fra Rusland i kølvandet på dets invasion af Ukraine.

Tinders rival Bumble trak sig ifølge BBC også fra Rusland og Belarus sidste år.

Match Group har over 2700 medarbejdere verden over.

Friends Fiduciary Corp, en af selskabets aktionærer, siger til Reuters, at tilstedeværelsen i Rusland er problematisk.

- Det ser ikke godt ud for et betroet brand at fortsætte aktiviteter i et land, hvor statslederen er blevet anklaget af Den Internationale Straffedomstol, siger dets administrerende direktør, Jeff Perkins.

Han henviser til, at krigsforbryderdomstolen i marts udstedte en arrestordre på Ruslands præsident, Vladimir Putin, som følge af krigen i Ukraine.

/ritzau/