Titusinder af catalanere på gaden for løsrivelse

Titusinder af catalanere gik lørdag aften gennem gaderne i Barcelona med krav om selvstændighed for regionen i det nordlige Spanien.

Politiet skønner, at omkring 108.000 mennesker deltog i marchen. Arrangørerne bag sætter antallet tættere på 400.000.

Lørdag var "La Dida", årsdagen for Barcelonas fald til spanske styrker i 1714.

I de seneste cirka ti år har den været en mærkedag for de separatister, der ønsker Catalonien løsrevet fra det øvrige Spanien.

Under parolen "Vi vil kæmpe for uafhængighed og vinde" blev marchen indledt klokken 17.14 som en reference til det årstal.

- Til dem, der beder os se fremad, og som ikke ønsker, at vi kæmper for selvbestemmelse: Hvad er Spaniens plan for Catalonien? Ingen. Kun undertrykkelse og mere undertrykkelse, siger aktivisten Jordi Cuixart i en tale.

Han var en af ni separatistledere, der i juni blev benådet af den spanske regering og løsladt fra fængsel.

Lørdagens march gennem Barcelona er den største march i Catalonien, siden den spanske regering benådede de ni catalanske separatistledere. De blev fængslet efter regionens løsrivelsesforsøg i 2017.

- For første gang i fire år har ni ganske særlige mennesker deltaget i La Dida igen. De politiske fanger er tilbage i gaderne, siger Elisanda Paluzie, forperson for ngo'en National Samling Catalonien (ANC).

Det er den største demonstration i Catalonien i det godt halvandet år, der er gået, siden coronapandemien ramte Europa.

I 2019 deltog omkring 600.000 mennesker, mens det sidste år var langt færre på grund af coronarestriktioner.

I næste uge er det ventet, at Cataloniens regionale regering skal mødes med den spanske regering for at genoptage de forhandlinger, der har ligget stille siden februar 2020.

Spaniens premierminister, Pedro Sanchéz, har endnu ikke bekræftet, om han deltager i forhandlingerne.

