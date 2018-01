Titusinder af iranere er på gaden for at støtte regimet

I USA synes præsident Donald Trump at have anlagt en lidt mere forsigtig kurs over for Irans præstestyre.

Titusindvis af mennesker demonstrerer i Iran for at vise deres støtte til regimet, rapporterer det statslige tv i Teheran.

Tv-kanalen viser optagelser af store massemøder i byer som Ahvaz, Kermanshah og Gorgan.

Demonstranterne, der er på gaden onsdag, vinker med iranske flag og symboler, der er udtryk for støtte til præstestyret.

De regeringsvenlige demonstrationer kommer efter en uge med protester, der er vendt både mod præsident Hassan Rouhani og landets øverste religiøse leder, ayatollah Ali Khamenei.

Under demonstrationerne har der været voldsomme sammenstød mellem aktivister og sikkerhedsfolk. Mindst 21 mennesker er blevet dræbt.

I USA har præsident Donald Trump tidligere signaleret støtte til de regeringsfjendtlige demonstranter.

Men der er føres en intens diskussion i Washington om den amerikanske politik over for Iran. En genindførelse af amerikanske sanktioner vil måske styrke præstestyret.

- Hvis Trump genindfører sanktioner, vil det iranske regime få det til at se ud, som om det er USA, der er skyld i Irans økonomiske krise. Det tror jeg ikke, at Trump-administrationen ønsker, siger Richard Nephew.

Han arbejdede med sanktionspolitikken over for Iran under Barack Obama. Han er i dag anset på Columbia University.

Den tidligere direktør for CIA John Brennan skriver på Twitter, at Trump-administrationen med dens fordømmelse af Iran og af atomaftalen fra sidste år undergraver en chance for at skabe fredelige forandringer i Mellemøsten.

- At bralre op er hverken strategi eller en mekanisme, som fører til amerikansk magt og indflydelse, skriver Brennan.

I de seneste dage synes Det Hvide Hus at have anlagt en lidt mere forsigtig kurs.

Selv om Trump i et tweet tirsdag kaldte det iranske regime for "brutalt og korrupt", så synes præsidenten og hans administration nu ikke længere at arbejde for et regimeskifte i Teheran.

I stedet opfordrer USA de iranske ledere til at respektere menneskerettighederne.

